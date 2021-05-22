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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Bosna Hersek’te Filistin'e destek gösterisi

- Bosna Hersek’te Filistin'e destek gösterisi

Gösteriden detay

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

Özgürlük Başkent İsrail 


- Bosna Hersek’teki Filistinliler Birliği, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Bosna Hersek’teki Filistinliler Birliği, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarof’un yanı sıra Filistin’in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoora ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.
Yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen destek gösterisinde “Filistin’e özgürlük” ve “Filistin’in yanındayız” yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları açıldı. Göstericiler, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Filistinli Büyükelçi Namoora, Filistin’e destek için toplanan Bosna Herseklilere seslenerek, “Hepiniz din ve millet ayrımı olmaksızın benim kardeşlerimsiniz. Filistin’in haklı davasının ve yalnız olmadığının kanıtı sizsiniz. Hepimizin desteği ve çabası ile Filistin özgür kalacak” dedi.
Filistinliler Birliği Başkanı Maarof ise yaptığı konuşmada, “Filistinliler, bayramı ateş altında geçirdi. Şimdi ise ateşkes oldu, bu nedenle bizim bayramımız şimdidir. Biz buraya Filistin’i savunmak, Filistin’e senelerdir sahip çıktığımızı ve yine sahip çıkacağımızı göstermek için geldik” ifadelerini kullandı. Bosnalı genç Harun Hajrovic de Filistinlilerin yaşadığı acıyı anladıklarını belirterek, “Artık bu zulüm bitsin, Filistin yalnız değil” diyerek tüm dünyaya ve Avrupa’ya çağrıda bulundu. Göstericiler arasında bulunan Filistin kökenli Alma ve Aida adlı gençler ise, “Hiç görmediğimiz vatanımıza destek olmaya geldik” dediler.
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