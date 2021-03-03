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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bosna Hersek’in denize çıkışını kapatan köprünün inşaatı sürüyor

- Bosna Hersek’in denize çıkışını kapatan köprünün inşaatı sürüyor

Köprünün yapım aşaması drone görüntüleri

Uzunlu Bağlama Gesi Saldırı 

-Köprü inşaatı
-Detay

( ZAGREB ) ZAGREB

- Hırvatistan’ın güney ile kuzey topraklarını birleştirerek Bosna Hersek’in açık denize çıkışını kapatan Peljesac Köprüsü’nün inşaatı devam ediyor. Hırvatistan tarafından Bosna Hersek’in denize kıyısı olan tek şehri konumundaki Neum açıklarına yapılan tartışmalı Peljesac Köprüsü’nün inşaatı sürüyor. Çinli şirket tarafından inşa edilen 2,4 kilometre uzunluğundaki Peljesac Köprüsü, Hırvatistan'ın en güneyindeki Dubrovnik-Neretva bölgesini ana karanın geri kalan kısmına bağlayacak. Köprünün 6 ayağının inşasının kısa bir süre önce bitirilmesiyle beton yapısı tamamlandı. İnşaatın bir sonraki aşamasında ise çelik kirişler ile askı halatların montajı yapılacak. Bosnalılar, Hırvatistan’ın güney toprakları ile kuzeydeki topraklarını karayolu ile bağlamayı hedefleyen Peljesac Köprüsü’nü egemenlik haklarına saldırı olarak nitelendirirken, Hırvatistan daha önce köprünün Bosnalılar tarafından da kullanabileceğini açıklamıştı. Bosna Hersek'te 1995 yılında savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması görüşmelerinde Hırvatistan'ın almak için yoğun çaba sarf ettiği Neum, Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç'in direnişi sonucu Bosna Hersek’te kalmıştı. China Road and Bridge Corporation tarafından 2018'de inşaatına başlanan Peljesac Köprüsü'nün Haziran 2022'de tamamlanması bekleniyor.
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