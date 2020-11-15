Bosna Hersek halkı yerel seçimler için sandık başında (2) - SARAYBOSNA
: - Vatandaşların oy kullanması - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in açıklamasıBANJA LUKA (AA) - Bosna Hersek halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını gölgesinde gerçekleştirilen yerel seçimler için sandık başına gidiyor.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Banja Luka 'da oyunu kullandı. Mostar dışındaki tüm şehirlerde yapılan seçimlerde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım