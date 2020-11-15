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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bosna Hersek halkı yerel seçimler için sandık başında (2) - SARAYBOSNA

Bosna Hersek halkı yerel seçimler için sandık başında (2) - SARAYBOSNA



: - Vatandaşların oy kullanması - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in açıklamasıBANJA LUKA (AA) - Bosna Hersek halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını gölgesinde gerçekleştirilen yerel seçimler için sandık başına gidiyor.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Banja Luka 'da oyunu kullandı. Mostar dışındaki tüm şehirlerde yapılan seçimlerde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

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