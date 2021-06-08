Boşanmak isteyen karısını kaçırarak işkence eden cani koca ve ailesine hapis cezası



- Sultanbeyli’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceylan Yıldırım’ı, kaçırarak Kavacık’ta götürdükleri bir evde işkence yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Ersin Yıldırım ve ailesinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Ersin Yıldırım’ı ve abisini 2 ayrı suçtan 16’şar yıl 4’er ay hapse çarptırdı. Sultanbeyli’de 11 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ersin Yıldırım ve ailesi, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Ceylan Yıldırım’ı(25) zorla siyah bir minibüse bindirerek Kavacık’a bir eve götürdü. Elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanan genç kadın, eşi ve eşinin kardeşi tarafından saatlerce darp edildi. Kamera görüntülerinden siyah minibüsün plakasını tespit ederek, GPS kayıtların minibüsün yerini belirleyen polis ekipleri, genç kadının alıkonulduğu adrese operasyon düzenledi.

Darp edilen talihsiz kadın, evde ağır yaralı olarak bulunurken, eşi Ersin Yıldırım ve amcası Sait Yıldırım ile genç kadının kaçırıldığı minibüste oldukları tespit edilen Ersin Yıldırım’ın kardeşleri Ali Yıldırım, Dilek Yıldırım ve Burhan Yıldırım gözaltına alındı. Olayın ardından Ersin Yıldırım ve 4 akrabası hakkında dava açıldı. 1 yıl süren yargılama sonucunda dava karara bağlandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ersin Yıldırım ve Burhan Yıldırım ile tutuksuz sanıklar Sait Yıldırım, Ali Yıldırım, Dilek Yıldırım katıldı.

Mağdur Ceylan Yıldırım ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Şikayetçi olmadı Duruşmada söz alan mağdur Ceylan Yıldırım, “Çocuklarım perişan durumdadır. Eşim Ersin’in beraatine karar verilsin. Burhan’ın da bu olayla bir ilgisi yoktur. Onun da beraatine karar verilsin. Sanıklardan davacı ve şikayetçi değilim” dedi.

Duruşmada söz alan mağdur Ceylan Yıldırım’ın babası Azmi Sakallı, “Kızım olan mağdur Ceylan, tehdit edildiği için şikayetten vazgeçmiştir. Bana, sanıkların avukatı ne derse o şekilde beyanda bulunmak zorunda olduğunu söyledi.



Kızımın ilk beyanlarının esas alınmasını talep ederim. Kızım şu an benimle birlikte yaşıyor. Çocuklar ise babaannesinin yanındadır. Şikayetim devam etmektedir. Sanıkların hepsinin tutuklanmasını ve cezalandırılmasını talep ederim” dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Ersin Yıldırım ise, “Suç işleme kastım yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Takdir mahkemenindir” diye konuştu.

16 yıl 4 buçuk ay hapis cezası Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ersin Yıldırım’ı, “eşe karşı silahla kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve “eşi olan mağdura karşı, birden fazla kişi ile birlikte iştirak halinde, silahla ve cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 16 yıl 4 buçuk ay hapse çarptırdı. Diğer tutuklu sanık abisi Burhan Yıldırım ise, “İştirak halinde silahla kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve “Birden fazla kişi ile birlikte iştirak halinde, silahla ve cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 16 yıl 4 buçuk ay hapse mahkum edildi. Cezada indirim uygulanmadı Ersin Yıldırım’ın kardeşleri olan tutuksuz sanıklar Dilek Yıldırım ve Ali Yıldırım hakkında, “İştirak halinde silahla kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama”, “Birden fazla kişi ile birlikte iştirak halinde, silahla ve cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Amcası Sait Yıldırım (65) ise, “İştirak halinde silahla kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçuna yardım etme”, “Birden fazla kişi ile birlikte iştirak halinde, silahla ve cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna yardım etme” suçlarından toplamda 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların kişiliği, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alan mahkeme, takdiri indirim sebebi sayılabilecek hiçbir unsurun tespit edilmemesi gerekçesiyle cezalarda herhangi bir indirim yapmadı. Öte yandan Ceylan Yıldırım'ın kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 4 kişinin koşarak genç kadını yakaladıkları ve zorla minibüse bindirdikleri görülüyor.

