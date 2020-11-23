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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Boşanmak isteyen eşine kızıp evi yakmak istedi

Boşanmak isteyen eşine kızıp evi yakmak istedi

Binadan görüntü

Nadan 

-Yanan kapı
-Apartman sakinlerinin dışarıda beklemesi
-D.Ç.'nin konuşması
-İtfaiye ekiplerinin gidişi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da boşanmak isteyen eşine sinirlenen bir kişi evin kapısını ateşe vererek kaçtı. Büyümeden söndürülen yangında binada yaşayan apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Güler Yüzlü Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde D.Ç. telefonda görüştüğü kocası Ö.Ç.'ye boşanmak istediğini söyledi.

Sinirle eve gelen Ö.Ç. kapı açılmayınca evin kapısını dışarıdan ateşe verdi. D.Ç’nin evde olmadığı sırada çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını içeriye sıçramadan kısa sürede söndürdü. D.Ç. ile Ö.Ç. arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve Ö.Ç'nin alkollü olarak eve gelip yangın çıkarttığı iddia edildi. D.Ç. ise eşiyle kavgalı olduklarını ve boşanmak istediğini söylediği için eşinin evi yakmak istediğini öne sürdü. Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan Ö.Ç’nin tekrar gelerek aynı apartmanda boş bulunan başka bir evin kapısını daha yakmaya çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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