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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

-Olay yerinden detaylar

Polis Hastane Yüksek Gerilim Yüksek Gerilim Direği 

--Polis ekiplerinden detaylar
--Sağlık ekiplerinden detaylar
--İtfaiye ekiplerinden detaylar
--Şahsın indirilmesinden detaylar
--Şahsın ambulansa götürülmesinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Murat isimli şahıs Kayseri Şehir Hastanesi yanında bulunan yüksek gerilim direğine çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından direkten indirilen adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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