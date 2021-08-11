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Boşanma aşamasındaki kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4’e çıktı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4’e çıktı

Boşanma aşamasındaki kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4’e çıktı

Olay yerlerinden genel görüntüler

Silahlı Saldırı Karahisar Kayınvalide Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Kayınpederin cesedinden görüntü
-İntihar eden şahsın cesedinden görüntü
-Polis ve ambulanstan görüntü
-Şahsın yakınlarından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-Öfkeli koca sokak ortasında dehşet saçtı-3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabanca ile intihar etti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da boşanma aşamasında kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4’e yükseldi. Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında ki koca konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine geldi. Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi. Öfkeli kocanın tabancasından çıkan kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs ardından evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride cinayetleri işlediği tabancasını çenesine dayayarak intihar etti. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken, ambulans ile hastaneye kaldırılan kayınvalide ve eş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor.
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