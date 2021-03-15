- Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı

-Polislerden görüntü

-Görgü tanığı ile röp



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de sınıf öğretmeni boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi Sibel Yüzer (47) boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Y, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Polis ekipleri, firari zanlı Mehmet Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. (YE- )



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