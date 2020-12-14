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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı

Boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından bıçaklandı

Yaralı kadın ve kız kardeşinin ambulansa alınması

Hastane Akalan Baldız Kız Kardeş Polis Ekipleri 

-Olay yerinde tedbir alan polis ekipleri
-Yaralı kadın ve kardeşinin ambulansla hastaneye getirilmesi

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen 2 çocuk annesi kadın, kocası tarafından göğsünden ve baldırından bıçaklanarak yaralandı. Kavga sırasında eniştesine engel olmaya çalışan baldız ise elinden hafif şekilde yaralandı. Olay, Larende Mahallesi 1204 Sokak’ta bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, D.D. (26), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi C.D.’nin (20), oturduğu eve geldi. Kısa süre sonra D.D. ile C.D.’nin arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. D.D., 2 çocuğunun annesi olan C.D.’yi göğsünden ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Öfkeli koca, kavga sırasında kendisine engel olmaya çalışan baldızı M.N.K.’ide elinden hafif şekilde yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kız kardeşi çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine yaya olarak kaçan koca D.D. ise kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MD-AH-
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