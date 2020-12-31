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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Olay yerinden görüntüler

Polis Sağlık Ekibi Bild Irak Trol 

-Kadına yapılan müdahaleden görüntüler
-Polis ekiplerinin incelemesinden görüntüler
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, misafir olarak gittiği evde 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Filiz T., misafir olarak gittiği evde 8. katın balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Filiz T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Filiz T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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