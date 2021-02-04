Boşanma aşamasındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı

-Olay yerindeki ambulansların görüntüsü

-Polis araçlarından görüntüler

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden genel ve görüntüler

-Apartmandan görüntüler

-Polislerden genel görüntüler



( ADANA )- Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınbabasını, karısını ve karısını kardeşinin tabanca ile vurduktan sonra intihar etti ADANA



- Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi kayınbabasının evini tabanca ile basarak dehşet saçtı. Kayınbabasını, karısını ve karısının kardeşini tabanca ile yaralayan adam kafasına sıkarak intihar etti. Başından vurulan kayınbaba ile göğsünden vurulan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 7’inci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Meryem A. bir süredir babasının evinde kalıyordu. Bugün akşam saatlerinde öfkeli koca Hasan A., kayınbabasının evine elinde tabanca ile geldi. Evin içerisine giren Hasan A., kayınbabası Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem A.’yı göğsünden ve eşinin kardeşi Yasar K.’yi elinden vurdu. Ardından Hasan A. evin içerisine tabanca ile kafasın ateş edip yaşamına son verdi. Silah sesi duyan apartman sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K., Meryem A. ve Yasar K.’yi kentteki hastanelere kaldırdı. Başından yaralanan Mehmet K. ve göğsünden yaralanan Meryem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis evin içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra olayı gerçekleştiren Hasan A.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (CNK-



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