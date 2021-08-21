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Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti...O anlar kameralara yansıdı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti...O anlar kameralara yansıdı

Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti...O anlar kameralara yansıdı

Olay anı

Tekstil Atölyesi Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Ekiplerden detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'nın Akçadağ ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından yolu kesilen kadın darp edildi. Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi Ö.G.D. çalıştığı tekstil atölyesinden iş çıkışı babasının ikametine giderken yolunu kesen boşanma aşamasında olduğu eşi İ.D. tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda darp edildikten sonra yere düşen Ö.G.D.'nin kendini savunmaya çalıştığı görülürken, İ.D. bir süre sonra olay yerinde ayrılıyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda taraflar emniyete giderek karşılıklı birbirinde şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (HE-LO-Y)
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