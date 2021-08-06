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Boşandığı eşini, kızının gözleri önünde 4 bıçak darbesiyle öldürdü
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Boşandığı eşini, kızının gözleri önünde 4 bıçak darbesiyle öldürdü

Boşandığı eşini, kızının gözleri önünde 4 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay yerinden detay

Polis İtiraf Altın 

- Adliyeden detay
- Şahıs adliyeye sevk olurken
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde 1 yıl önce boşandığı eşini minibüste bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Olay gece 23:00 saatlerinde merkez ilçe Süleymanpaşa İlçesine bağlı Yavuz Mahallesi Köprübaşı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (46), iddiaya göre 1 yıl önce boşandığı eşi ve 4 çocuğunun annesi Senem Barik’i iş çıkışı takibe aldı. İ.B., iş çıkışı minibüse binen eşi Senem Barik’i 16 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçakla göğsünden yaraladı. Göğsünden 4 bıçak darbesi alan Senem Barik, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan İ.B. ise daha sonra polise teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Senem Barik ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyete götürüldükten sonra sorgusu yapılıp ifadesi alınan İ.B. ise, eşini kıskandığını ve barışma isteğinin kabul edilmediğini, olay gecesi takip ettiğini barışma isteğini kabul etmeyince bıçakladığını itiraf etti. Şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. (HLD-
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