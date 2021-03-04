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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Hastane Akalan Mermi 


- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 hafta önce boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sabah Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe mahallesi 3025. sokakta meydana gelen olayda 42 yaşındaki Şükrü E. bir hafta önce boşandığı 40 yaşındaki Nuran K.'nın evine geldi. Çocuklarının gözünün önünde eski eşini döven gözü dönmüş koca, silahla Nuran K.'ya ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden ve ağır yaralanan Nuran K. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Nuran K. hayatını kaybederken, olay sonrasında kaçan Şükrü E.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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