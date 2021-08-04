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Boşaltılan Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boşaltılan Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu

Boşaltılan Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu

ARAÇ KUYRUĞU

Yangın Hayalet Termik Santral Orman Yangını Asker 

-YAŞANAN YOĞUNLUK

( MUĞLA )-Herkes bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor MUĞLA

- Akşam saatlerinde alevlerin Kemerköy Termik santraline ulaşmasının ardından boşaltılan Ören'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yörede yaşayan herkes bölgeyi boşaltmak için evlerinden hareket etti. Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen yanında bulunan yerleşim yeri Ören de tahliye ediliyor. Karadan ve denizden tahliyelerin sürdüğü Ören'de bir yandan askeri gemiler tahliye için sahile yanaşırken diğer yandan da araçları ile bölgeden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri bir yandan güvenliği sağlamaya çalışırken diğer yandan da oluşan araç yoğunluğunda trafiği düzenlemeye çalışıyor. Hayalet şehre döndü Tahliyenina rdından Ören'in tüm sokakları bomboş kaldı. Evleri karanlığa büründü. Adeta hayalet şehre dönen yerleşim yerinde şimdilik yangın ve sessizlikten başka bir şey görünmüyor.
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