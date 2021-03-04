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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boşaltılan festival çarşısında korkutan yangın

Boşaltılan festival çarşısında korkutan yangın

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Gökyüzü Barla Festival Cep Telefonu 

-Yanan alan detay
-Dumanlar detay
-İtfaiyeler detay
-Söndürme çalışması
-Merdivenle müdahale edilmesi
-Alevler detay
-Drone görüntüsü
-Havadan yanan alan detay
-Aktüel kamera
-Soğutma çalışması
-Vatandaşlar detay
-Ethem Gün ile röp.
-Yanan alanlar detay
-Dışarı çıkarılan eşyalar detay

( ANTALYA )- Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın ucuz atlatıldı ANTALYA

- Antalya'da bir süre önce tahliye edilen festival çarşısında çıkan yangın korkuttu. Kullanılmayan iş yerleri içinde başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki Festival Çarşısı'nda çıktı. Bir süre önce boşaltılan çarşıdaki dükkanlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Çarşının çatısının plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü saran siyah dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.
İçinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de yandığı yangına iş yerleri zarar gördü. Çevrede iş yerleri bulunan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. İtfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yakındaki bazı iş yerleri ise yangının sıçrama ihtimaline karşın ürünlerini dışarı çıkardığı görüldü.
Yangın ve yaşanan panik anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Yangın anında bölgede olan Ethem Gün, yangının biranda başladığını belirterek, "Arkadaşımın kullanmadığı malları vardı. İş yeri yandı ama ürünlerini kurtarabildik. Mağdur olduk" dedi.

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