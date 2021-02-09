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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Boşa akan tonlarca su Kıbrıs Gazisini çileden çıkardı: 'Yazık günah değil mi?'

Boşa akan tonlarca su Kıbrıs Gazisini çileden çıkardı: 'Yazık günah değil mi?'

AKAN SU

Bild İçme Suyu 

-AKAN SU ÇEVRESİNDE KIBRIS GAZİSİ LÜTFÜ KÖKTEN'İN TEPKİSİ

( TEKİRDAĞ ) Boşa akan tonlarca su Kıbrıs Gazisini çileden çıkardı: "Yazık günah değil mi?" TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Lütfü Kökten, günlerdir içme suyunun boşa aktığını iddia ederek, “Yazık günah değil mi?” şeklinde tepki gösterdi. Kıbrıs Gazisi Lütfü Kökten, Gazibey Mahallesi Dedeçeşme yakınlarında tonlarca içme suyunun günlerdir boşa aktığını iddia ederek, yetkili birimin bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Suyun boşa akması sebebiyle çılgına dönen Kökten, “Kaç gün oldu belli değil, tonlarca su tarla içlerine boşa akıyor. Yazık günah değil mi? Büyük ihtimal yukarıdaki su deposundan geliyor. ‘Yapıyoruz’ diyorlar, neyi yapıyorlar, bir şey olduğu yok. Bir an önce bu sorun çözülsün. Gerekirse valiliğe de çıkmayı düşünüyorum” diye konuştu.
TESKİ'den yapılan açıklamada, suyun borularda yapılan çalışma nedeniyle akıtıldığı bildirildi.
(HT-
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