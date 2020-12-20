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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Boş yolda kaza yaptı

Boş yolda kaza yaptı

Yaralı çocuğun sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesi

İlk Müdahale Hastane Market Gesi Sağlık Ekipleri 

-yerdeki hali
-ambulanstaki hali

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da market kuryesi olan genç, elektrikli motosikletiyle boş yolda ilerlerken kaza yaptı. Vücudunda hafif sıyrıklar oluşan genç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. sipariş götürmek için bindiği elektrikli motosikletinin dengesini kaybederek park halindeki otomobile çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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