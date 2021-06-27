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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Boş yolda aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Boş yolda aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kazadan genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )-Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı İSTANBUL

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Kısıtlama günü boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, E-5 karayolunda bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, 34 ZE 1225 plakalı aracın sürücüsü E-5 Karayolu Büyükçekmece istikameti Haramidere mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparken, araçta bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin yetkilere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Büyükçekmece istikametinde ise kısıtlamaya rağmen uzun araç kuyruğu oluştu.
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