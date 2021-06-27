Boş yolda aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı



- Kısıtlama günü boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, E-5 karayolunda bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, 34 ZE 1225 plakalı aracın sürücüsü E-5 Karayolu Büyükçekmece istikameti Haramidere mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparken, araçta bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin yetkilere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Büyükçekmece istikametinde ise kısıtlamaya rağmen uzun araç kuyruğu oluştu.

