Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Dere içinde kurtarılmayı bekleyen köpek

Köpek Bild Camii Sulama Kanalı Trol 

-İtfaiye ekipleri tarafından kucaklanarak çıkartılan köpek
-Ekipler tarafından bağırana götürülürken

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay Korkuteli ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezi camii mevkiinde vatandaşlar, içinde su olmayan sulama kanalına düşen bir köpeğin havlama sesleri üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile kanalın içine inerek köpeği kucaklayarak yukarıya çıkardı. Yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, Korkuteli Belediyesi ekipleri tarafından alınarak barınağa götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement