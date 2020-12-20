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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı

- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı

-Sokakta gezen kazdan görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Hafta Sonu Gezin Kamera Cep Telefonu 


- Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ’da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da hafta sonu cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokakta sabahın erken saatlerinde ise bir kaz gezintiye çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boş sokakta gezinen kaz bir süre sonra gözlerden kayboldu. (EB-HİV-Y)
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