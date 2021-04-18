Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Boş sokaklarda hız yapanlar radara takıldı

Boş sokaklarda hız yapanlar radara takıldı

Yapılan kontrollerden görüntü

Hafta Sonu Para Cezası Hız Sınırı Akalan Trol 

-çevrilen araçlardan görüntü
-radara takılanlara bilgi verilmesinden görüntü
-cezai işlem uygulanmasından görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Kısıtlamada yolların boş kalmasını fırsata çevirenler hız yapıp, radara yakalandı DÜZCE

- Düzce'de hafta sonu kısıtlamasından muaf olan şahıslar yolların boş kalmasını fırsat bilip hız yapınca radara takıldı. Yapılan trafik uygulamasında 36 sürücüye hız sınırını aştıkları sebebiyle 30 bin 188 TL idari para cezası uygulandı. Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen sürücülerin hız yaptığını tespit eden ekipler, radar cihazını bölgeye yerleştirerek, hız yapanları tespit etti. Güzergah üzerinde seyir halinde olan otomobillere yönelik yapılan uygulamada, muafiyeti olup otomobilleri ile sokağa çıkan ve hız yapan 36 sürücü belirlendi. Araç sürücülerinin hem kısıtlama izinleri kontrol edildi, hem de radara girdikleri belirlenerek cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine toplamda 30 bin 188 TL para cezası uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement