Boş şişe toplama tartışmasında 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü



- Bursa'da aynı otomobilin içerisinde iki kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki Levet Katıroğlu, sevkedildiği mahkemece tutuklandı. Levent Katıroğlu'nun 15 gün önce olayın yaşandığı ganyan bayii önünde aracında alkol alırken boşalan içki şişesini yere attığı, şişe toplayan Orhan Eren'in şişeyi almak istemesi üzerine Katıroğlu'nun benim şişemi alma dediği bunun üzerine sinirlenen Eren'in Katıroğlu'nu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde bıçakladığı husumeti devam ettiren Katıroğlu'nun 15 gün sonra Orhan Eren ve Orhan Aksu'yu pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürüldü. Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent Katıroğlu (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu (35)'nun içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne parketti. Aracından inen Levent Katıroğlu., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı. Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent Katıroğlu, burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent Katıroğlu sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde Adliyeye sevkedilen Katıroğlu tutuklandı. Katıroğlu, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dedi.

Benim şişemi toplama kavgası Öte yandan Levent Katıroğlu'nun 15 gün öncede aynı yerde otomobilinde alkol alırken elindeki boş şişeyi yere attığı Boş şişe toplayan Orhan Eren'in şişeyi almak isteyince Katıroğlu'nun "Benim şişemi toplama dediği buna sinirlen Orhan Eren'inde Katıroğlu'nu hayati tehlike arzetmeyecek şekilde bıçakla yaraladığı, yaşanan husumeti devam ettiren Katıroğlu'nun 15 gün sonra Orhan Eren ile barışmak için bir araya geldiği ikinci kez yaşanan tartışma sonrası otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Orhan Eren ve Orhan Aksu'nun içerisinde bulunduğu otomobile ateş açtığı 2 şahsın ölümüne sebep olduğu belirtildi. Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu'nun kardeşi olan Orhan Aksu'nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii'ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren'in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi. (AK-



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