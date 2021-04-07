Boş evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-İtfaiye erine yapılan müdahale

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'de boş bir evde çıkan yangın çevrede bulunan başka bir evin çatısına sıçrayarak korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi Cem Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevler, evin yanında bulunan başka bir evin çatısına sıçradı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.



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