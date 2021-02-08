Boş araziye atılan tarım atıkları 13 koyunu telef etti

-Tarımsal atıklardan görüntü

-Aracın içerisinde bulunan koyunlardan görüntü

-Ölmek üzere olan koyundan görüntü

-Canlı koyunlardan görüntü

-Ahmet Çakır röp.



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de sabah saatlerinde 60 koyunu otlatmak izin boş araziye götüren çobanın 13 koyunu bir anda yere yığılıp kaldı. Yapılan ilk incelemede koyunların bölgeye çöp olarak atılan mısır tohumlarını yediği ve bu nedenle zehirlendiği ortaya çıktı. Olay, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Çakır, sabah saatlerinde kendisine ait 60 koyunu alarak sürekli otlattığı alana gitti. Bir süre sonra koyunların bir birer yerde hareketsizce yattığını fark eden Çakır, ilk olarak aile üyelerine durumu bildirerek yardım istedi. Durumdan haberdar olan aile üyeleri olay yerine geldiğinde ise farklı noktalarda 13 koyunun hareketsizce yattığını gördü. Diğer koyunları tekrar eve götüren aile üyeleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde koyunların karınları yarılarak örnekler alındı. Koyunların midesinde bölgeye çöp olarak atılan mısır tohumlarından çıkması dikkatlerden kaçmadı. Tohumlardan örnek alınırken koyunların bu tohumlardan zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. “25 bin TL’lik zararımız var” Koyunların bir çoğunun hamile olduğunu ve tarımsal atıklardan zehirlendiklerini söyleyen Ahmet Çakır, “Sabah saatlerinde geldik, koyunlarımızı burada otlatırken koyunlarımız tarımsal atıklardan dolayı tek tek zehirlenmeye başladı.

13 tane koyunumuz telef oldu şu anda. Çiftçilerimizin attığı pislikten, ilaçlı gübrelerden dolayı koyunlarımız zehirlendi. 25 bin TL’lik zararımız var. Koyunların birçoğu hamile zaten. Hepsinin karnından kuzuları çıktı. İncelemek için yetkililer geldi. Koyunların midelerinden mısır ve pamuk tohumu çıktı” dedi.

(FP-MB-



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