Boş arazide lastik yakan 4 şahıs yakalandı

-vatandaş tepkisi



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol kenarındaki boş arazide lastik yakan şahıslar, Tekirdağ TEM Şube ile Malkara polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde Camiatik Mahallesi Şehit Karael Sokak sonunda bulunan boş arazide iki kez lastik yakılması üzerine polis tarafından ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şahısların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından Tekirdağ Terörle Mücadele Şube ekipleri, Malkara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Yakalanan A.E., B.K., Ö.Y. ve Suriye uyruklu A.S. gözaltına alındı. Üşüdükleri için yakmışlar Suriye uyruklu A.S. polise verdiği ifadede, 3 arkadaşı ile birlikte lastikleri üşüdüklerinden dolayı ısınmak amaçlı yaktıklarını, yasadışı slogan veya başka bir hareket yapmadıklarını beyan ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan 4 genç hakkında soruşturma devam ediyor. (HT-



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