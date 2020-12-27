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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Boş arazide kahvaltı pahalıya patladı

Boş arazide kahvaltı pahalıya patladı

kahvaltı yapanlardan görüntü

( ORDU )- Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 13 kişi hakkında 41 bin lira para cezası uygulandı ORDU

Polis Para Cezası Polis Ekipleri 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde boş arsada kahvaltı yapan 13 kişiye korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri için 41 bin lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede başlattıkları çalışmalar kapsamında, aralarında servis şoförleri ve dolmuşçuların da olduğu 13 kişinin kurallara uymadığını tespit etti. Denetimde 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak, "maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden" 41 bin lira para cezası uygulandı.
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