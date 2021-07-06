Boş arazide bulunan kutular AFAD ekiplerini harekete geçirdi

--Ekiplerin ölçüm yapması

--Araziden görüntüler

--Kutuların kamyona yüklenmesi

--Detay



( KOCAELİ ) - KOCAELİ



- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kurulardaki maddenin yalıtım malzemesi olduğu tespit edildi. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki boş arazide çöp poşeti içindeki kutularda bir madde olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetler giyerek kutuların çevresine hava kalite ölçüm cihazı ile incelemelerde bulundu. Ölçümlerde kutulardan gaz çıkışı olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kutulardaki maddenin dış yapı yalıtımında kullanılan bir malzeme olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan İZAYDAŞ’a ait araçla, ekipleri harekete geçiren maddeler boş araziden kaldırıldı. (MK-RFK

