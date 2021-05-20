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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boruya sıkışan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

Boruya sıkışan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

belediye tarafından servis edilen görüntü

( ÇORUM )- Başkan Yardımcısı kedi kurtulana kadar bekledi ÇORUM

Bild Harekete Geç Yavru Kedi 


- Çorum’un Sungurlu ilçesinde boru içerisine sıkışan yavru kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, kedi yavrusu kurtulana kadar olay yerinde bekledi. Sungurlu Belediye Başkanlığı Beyaz Masa birimine yapılan ihbar sonucu Yavuz Selim İlkokulunun bahçesinde bulunan borudan kedi sesinin geldiği bildirildi.
İhbar üzerine İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedi yavrusunu kurtarmak üzere harekete geçti. Olay yerine giden Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, kedi yavrusu kurtulana kadar olay yerinde bekledi. İhbarı yapan Seval Köylü ve Fatma Nur Arslan ise kedinin kurtulduğunu görünce Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce’ye ve ekiplere teşekkür ettiler. Yavru kediyi sahiplenen Fatma Nur Arslan” Sabah saat 09:00’dan itibaren buradayız. Çok uğraştık ama çıkaramadık. Sanırım ürkmüştü ve çıkmayı reddetti. Çok şükür sağ salim çıkardınız, çok teşekkür ederiz” dedi.

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