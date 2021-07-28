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Boruları Ankara'ya götürmeyip Konya'da satmak isterken yakalandılar
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boruları Ankara'ya götürmeyip Konya'da satmak isterken yakalandılar

Boruları Ankara'ya götürmeyip Konya'da satmak isterken yakalandılar

Boruların tırdan başka bir tıra yüklenmesi

Jandarma Akalan Akkale Gözaltı Hırsız 

-Yüklemeden genel görüntüler
-Şahısların araca bindirilmesi

( OSMANİYE )- Piyasa değeri 450 bin TL olan galvanizli boruları satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde boru işletmeciliği yapan bir firmadan Ankara’ya götürülmek üzere teslim alınan ve piyasa değeri 450 bin 888 lira olan 27 ton galvanizli boruları Konya’da başka bir firmaya satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde boru işletmeciliği üzerine faaliyet gösteren bir firma Ankara’dan başka firmayla galvanizli boru anlaşması yaptı. Sipariş edilen ve piyasa değerinin 450 bin 888 lira olduğu öğrenilen 27 ton galvanizli borular hazır edildikten sonra Ankara’da bulunan firmaya teslimat için tıra yüklenerek gönderildi. Osmaniye’den yola çıkan M.T. ve C.E. isimli şahıslar boruları Ankara’ya teslim etmek yerine Konya’da faaliyet gösteren başka bir firmaya pazarlamak istediler. Ankara’daki firmaya teslim edilmeyen boruların durumundan şüphelenen firma yetkilileri jandarmayla irtibata geçti. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından boruları Konya’da satmaya çalışan M.T. ve C.E. yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken bulunan borular da firmaya teslim edildi. Konya’daki işlemlerinin ardından Osmaniye’ye getirilen hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi. (SKY-
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