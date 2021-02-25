Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Borudan hem su aktı hem alev yükseldi

Borudan hem su aktı hem alev yükseldi

Boruya çakmağın çakılması

Doğalgaz Allah Bulduk Irak Trol 

-Gazın yanması ve suyun fışkırmasından görüntü
-Köylüler
-Arazi sahibinin görüntüsü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Adıyaman’da köylü vatandaşların ‘doğalgaz bulduk’ sevinci ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı (Sallah) köyünde kuyudan hem su aktı, hem de alev yükseldi. Yaylımlı köyü sakinlerinden Mehmet Kaya, bahçesine sulama suyu için sondaj yaptırmak istedi. Birkaç gün önce İbrahim Gündüz tarafından başlayan sondajda 150 metreye gelindiğinde suya ulaşıldı. Sondaj kuyusuna boruyu bırakan sondaj ekibi, su ile birlikte buhar gibi bir şey fark etti. Çakmak ile kontrol yapıldığında borudan alev yükseldi. Borudan bir taraftan su fışkırırken, aynı anda alevler yükseldi. Köylü vatandaşlar su ve alevleri bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylü vatandaşlar ‘doğalgaz bulduk’ diye sevindi. Köylüler, çıkan gazın metan gazının kokusu gibi bir koku yaymadığını belirtirken, çıkan gazın ne olduğu yetkililerin incelemesi sonrasında belli olacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı