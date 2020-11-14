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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Boru patladı, caddeyi su bastı

Boru patladı, caddeyi su bastı

Su patlağı

Efes 

-Cadde dereye döndü
-Detay görüntüler
-Murat Özavcı ile röp.
-Salih Eygül ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kocacami Mahallesi Çay Caddesi'nde meydana gelen boru patlağı caddeyi dereye çevirdi. Vatandaşlar, caddede gürül gürül akan su yüzünden dışarı çıkamazken, belediye ekiplerinin suyu kesmesiyle rahat bir nefes aldılar. Sağanak yağışlar sırasında zaman zaman taşkın yaşanan Çay Caddesi bu defa da boru patlaması nedeniyle sular altında kaldı. Caddeden geçen ana boru patlayınca cadde dereye döndü. Vatandaşlar bir süre evlerinden çıkamaz hale geldi. Caddeye çıkamadıklarını anlatan Murat Özavcı, “Aşırı yağmurlarda su basıyordu. Ama, bu sefer yağmur yok. Ana boru patlamış. Çok sıra sürede evlerimizin önü su doldu. Şu anda hiçbir evin önünde karşıya geçiş yok. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz” dedi.
Salih Eygül de, “Mahallemizi su bastı. Zaten caddemizin adı Çay caddesi. Mahallemizde çay gibi aktı sular. Belediyemiz herhalde çözüm bulacak” dedi.

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