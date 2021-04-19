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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Borrell: “Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri var”

- Borrell: “Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri var”

-Borell’in açıklaması

( PARİS ) PARİS

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- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri olduğunu açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Borell, Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri olduğunu belirterek, “Ukrayna sınırındaki durum ve Rus birliklerinin takviyesi endişe vericidir. Ukrayna sınırlarında ve Kırım'da 150 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Gerginliğin artacağı açıkça görünüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yı ölçülü eyleminden dolayı kutlayan Borrell, "Bakanların mesajı çok açıktı. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için diplomatik çabaları güçlendireceğiz" dedi.
Borrell, AB’nin şu anda Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırlamadığını ve Rus diplomatların sınır dışı edilmeyeceğini ifade ederek, AB’nin 23 Ağustos'ta Kırım Zirvesine katılacağını teyit etti. Rusya-Ukrayna krizi 2014’ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti.
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