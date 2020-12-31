Bornova’da ‘2021’e Açılan Kapı’

-Vatandaşların kutuya girmek için sıra oluşturması

-2021 temalı fotoğraflardan görüntü

-Başkan ile röportaj



( İZMİR )- Bornovalılara yeni yıl için 3 dilek hakkı İZMİR



- Bornova Belediyesi, yeni yıl için düzenlediği özel bir etkinlikle vatandaşların 2021 yılı dileklerini öğrendi. ‘2021’e Açılan Kapı’ adıyla hazırlanan organizasyonda, belediye tarafından özel olarak tasarlanan kutusunun içine giren Bornovalılar yeni yıl için 3 dilekte bulundu. Başkan İduğ da 2021’e açılan kapıdan girerek korona virüs salgınının bitmesini diledi.Yaşanan pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar vatandaşların moralini bozarken, Bornova Belediyesi morallerini düzeltecek bir etkinlik gerçekleştirdi. 2021 yılında Bornovalıların isteklerini ve beklentilerini öğrenmek adına tasarlanan özel bir kutu sayesinde vatandaşlar belediyeden dilekte bulundu. Kutunun içine giren her vatandaş 3 dilekte bulunarak düğmeye bastı. Çıkan polaroid fotoğraflarıyla yaşadıkları an ölümsüzleştirirken, dilekleri de videoya kaydedildi.Başkan İduğ: “2021’de dede olacağım”Özellikle gençlerin yoğun olduğu Küçükpark’ta yapılan ve 2 gün süren '2021’e Açılan Kapı' organizasyonuna Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da katıldı.

Kutunun içine giren Başkan İduğ, 2021 yılının korona virüsten arınmış bir yıl olmasını dileyerek, “İnsanların annelerine, torunlarına yani tüm sevdiklerine sarılabileceği, huzurlu bir yıl diliyoruz. 2021 yılının mart ayında ben de ilk kez dede olacağım. Torunuma camdan bakan değil, kucaklayan bir dede olmak istiyorum” dedi.

Maskesiz dünyaPandemi nedeniyle sosyal hayatlarında kısıtlamalar yaşayan vatandaşların dilekleri maskesiz, özgür yaşayabilecekleri bir dünya olurken, korona virüsün 2021 yılında bitmesini istedi.



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