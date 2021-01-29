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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Borçlu olduğu kadına çantasını kaptırdı...O anlar kamerada

Borçlu olduğu kadına çantasını kaptırdı...O anlar kamerada

-cep telefonu-

Kamera Cep Telefonu 

-Adam ve kadının boğuşması
-Çevredekilerin adama tepki göstermesi
-Kadının çantayı alması ve ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta bir kadının parasını alamadığı adamın çantasını gasp ettiği anlar kameraya yansıdı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kadın, kendisine olan borcunu ödemeyen adamın çantasını gasp etti. O anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borçlu olduğu kadınla sokakta karşılaşan bir adam tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası borcunu isteyen kadın, adamın elindeki çantayı almak istedi. O sırada çevredeki vatandaşlar ise adamın, kadının çantasını gasp ettiği düşüncesiyle müdahale etmeye başladı.
Boğuşmanın ardından kadına, parasını yarın vereceğini ve çantasının kendisine ait olduğunu söyleyen adam elindeki çantayı kadına kaptırdı.Olayın akıbeti bilinmezken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.
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