Borç meselesinde ortağını öldüren zanlı tutuklandı

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( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağını tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. Hayvan alım satım işiyle uğraşan Metin Yiğit (50) yanına 2 ortağını alarak, diğer ortakları Mahmut S.’nin besihanesine gitti. Burada çıkan tartışma kavga dönüşürken, Mahmut S., evden aldığı tüfekle Metin Yiğit’i bacağından vurdu. Bu sırada diğer 2 ortak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Yiğit’in öldüğünü belirledi. Metin Yiğit’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olay yerinde suç aletiyle gözaltına alınan Mahmut S., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahmut S., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ASA-İA-

