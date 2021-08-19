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Borç meselesinde ortağını öldüren zanlı tutuklandı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Borç meselesinde ortağını öldüren zanlı tutuklandı

Borç meselesinde ortağını öldüren zanlı tutuklandı

Zanlının adliyeden çıkarılışı ve jandarma aracına bindirilişi

Jandarma Cenaze Alacak Verecek Meselesi Gözaltı Sağlık Ekipleri 

-Adliye binası detay
-arşiv

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağını tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. Hayvan alım satım işiyle uğraşan Metin Yiğit (50) yanına 2 ortağını alarak, diğer ortakları Mahmut S.’nin besihanesine gitti. Burada çıkan tartışma kavga dönüşürken, Mahmut S., evden aldığı tüfekle Metin Yiğit’i bacağından vurdu. Bu sırada diğer 2 ortak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Yiğit’in öldüğünü belirledi. Metin Yiğit’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olay yerinde suç aletiyle gözaltına alınan Mahmut S., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahmut S., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ASA-İA-
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