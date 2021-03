Yok Artık Hakkında

Birbirinden şaşırtıcı konuları, bilimsel teorileri, gizemli sırları, gözümüzün önünde olan ama göremediğimiz detayları, tarihin bilinmeyen yüzünü ve daha birçok gerçeği keşfetmeye hazırlanın. Size sürekli bir şaşırtma efekti verdirecek, Dilara Sayan’ın muhteşem sunumuyla ekrana kilitleneceğiniz “Yok Artık” tazelenmiş ve dinamik içeriğiyle yakında Beyaz TV’de…...

devamı Birbirinden şaşırtıcı konuları, bilimsel teorileri, gizemli sırları, gözümüzün önünde olan ama göremediğimiz detayları, tarihin bilinmeyen yüzünü ve daha birçok gerçeği keşfetmeye hazırlanın. Size sürekli bir şaşırtma efekti verdirecek, Dilara Sayan’ın muhteşem sunumuyla ekrana kilitleneceğiniz “Yok Artık” tazelenmiş ve dinamik içeriğiyle yakında Beyaz TV’de…...

-- Annesinin konuşması( MUŞ ) MUŞ- Muş'un Bulanık ilçesinde Sinan Koçak'tan iki defa peşin para ile büyükbaş hayvan satın alan kişiler, üçüncü alışverişlerinde iki gün vade ile satın aldıkları 260 bin lira değerindeki büyükbaş hayvanla ortadan kayboldu. Konu ile ilgili konuşan Sinan Koçak, üç ay öncesine kadar çok güzel bir hayatı olduğunu belirterek, “Müzisyenlik yaparak hayatıma devam ediyordum. Çocuklarıma bakıyordum. Pandemiden dolayı işimiz durdu ve biz de ‘boş duranı Allah sevmez’ deyip baba mesleği hayvancılığa başladık. Aralık ayında iki kişi Doğubayazıt'tan geldi 100 bin liralık hayvanı bunlara peşin verdim. Ondan sonra benden daha çok hayvan istediler. Bu sefer 75 tane aynı fiyattan istediler. Yine bunlara buldum. Bu sefer 150 bin liralık hayvan verdim yine paramı peşin verdiler. Bu sefer düve sipariş ettiler. Dediler bize 85 - 90 tane düve lazım. 100 bin lira kendi sermayemden 160 bin lira da kefil olduğum başkalarının hayvanlarını aldım. Velhasıl anlayacağınız güzel bir hayatım varken şu an 160 bini borç 260 bin liralık zararım var. Borçlular kapıya dayanmış. İş yok, güç yok. Hiçbir şeye yanmıyorum da üç aydır anam ağlıyor. Üç aydır gece gündüz dua ediyor. Onun duası bana yeter. Ben devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Verin Allah'ın hatırına mağdur olanların haddi hesabı yok. Sadece Bulanık gibi bir yerde 14 mağdur var. Bunlar keşke telefonlarını iptal etmeseydiler, bunlara tek bir şey söyleseydim. Hey vicdansızlar, hey Allah'tan korkmazlar tüm varımı yoğumu aldınız gittiniz ve benim size kefil olduğumu da biliyordunuz. Bari millete borçlu olduğum parayı gönderin de ben milletin parasını vereyim. Ben yine dişimle tırnağımla kazırım yine çocuklarımı geçindiririm. Şu an gerekli yerlere başvuruyorum, böbreğimi satmak için. Çünkü şu an beni kurtaracak bir şey varsa o da benim böbreğimdir. Benim sağlığım, böbreğim, ciğerim hiçbir zaman benim onurum, şerefim kadar değerli değildir. Yeter ki kimseye benim borcum olmasın. Ben sağlığımdan vazgeçmeye razıyım. O vicdansızlara da seslenmek istiyorum. Malımı mülkümü götürdünüz. 160 bin beni borcun altına soktunuz. İş yok güç yok. İki tane öğrencim var okullar açılacak. Ama öyle bir imkanım yok artık, çocuklarımı da okula göndereyim. Beni dolandıranlar başta Salih Yıldız Ağrı Doğubayazıtlı ve onun damadı olan İbrahim Halil Doru, bana Kayserili tüccar diye tanıttıkları onların şebeke ortağı Doğubayazıtlı Zeki Tekin. Hayvanlarımın yerini tespit ettim. Hepsi Salih'in babası Mustafa Yıldız'ın ahırındadırlar. Adamlar tehdit ediyorlar. Adamlar ‘devlet biziz’ diyorlar" dedi.Sinan Koçak'ın annesi Kıymet Koçak ise "Üç aydır geldiler. Misafir oldular. Elinde avucunda ne varsa aldılar götürdüler. Kıştan beri çocukları aç susuzdur. Bir ekmek parası yok cebinde. Her Allah'ın günü borçlular geliyor kapıya dayanıyor. Borçlarını istiyorlar” diye konuştu.(MSA-Y)