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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
“BORAN” TSK’nın emrinde

“BORAN” TSK’nın emrinde

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Whatsapp Kabil Kabiliyet 


- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), sosyal medya hesabı üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen, aynı kalibrede dünyanın en hafifi olma özelliğine sahip Havadan Taşınabilir 105 milimetre Hafif Çekili Obüs’ün (BORAN) görüntülerini paylaştı. MKEK’nın sosyal medya hesabından, “MKE tarafından üretilen, aynı kalibrede dünyanın en hafifi: Havadan Taşınabilir 105 mm Haffif Çekili Obüs BORAN” notuyla yapılan paylaşımda, Boran’a ait görüntüler paylaşıldı. Yerli ve milli üretilen BORAN, bin 760 kilogram ağırlığa ve 17 kilometre etkili menzile sahip. Ayrıca, 1 dakikadan az sürede atışa hazırlanabilen BORAN, başarılı 24 testin ardından her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyeti ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde.
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