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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bombalı eylemin şüphelilerinin evlerinde patlayıcı madde çıktı

Bombalı eylemin şüphelilerinin evlerinde patlayıcı madde çıktı

Adliyeden görüntü

Tron Alışveriş Ses Bombası Alışveriş Merkezi 

-3 şahsın araban indirilmesi
-Şahısların adliyeye girmesi
-Detayalar

( MERSİN )- Mersin'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı- Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada patlayıcı madde, düzenek haline getirmek için elektronik materyaller ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi MERSİN

- Mersin'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada patlayıcı madde, düzenek haline getirmek için elektronik materyaller ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2020 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarında patlayıcı madde, düzenek haline getirmek için elektronik materyaller ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından 1'i kadın 6 kişi, adliyeye sevk edildi. 11 Ekim tarihinde bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş bir arazide zaman ayarlı ses bombasının patlaması sonucu 18 yaşındaki bir genç, elinden hafif şekilde yaralanmıştı.
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