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Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı böyle yakalandı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı böyle yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı böyle yakalandı

İrfan Ç.'nin yakalanma anı

Terör Altın Harekete Geç Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Emniyetten çıkış
-Emniyet tabela görüntüsü

( ADANA )- Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.'nin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’den sonra grubu toparlamaya çalıştığı ve eylem hazırlığında olduğu belirlendi- DEAŞ’lının mezarlıkta yakalanma anı saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’da bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ şüphelisi mezarlıkta yakalandı. Teröristin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi.MİT Başkanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğunu bildirdi. İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü, eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.Operasyon için harekete geçen ekipler, İrfan Ç.’yi merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mezarlığı’nda yakaladı. Gözaltına alınan İrfan Ç.’nin yakalanma anı ise saniye saniye görüntülendi.İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen İrfan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.İrfan Ç.’nin 2015 yılında da örgüte eleman temin etmekten tutuklanarak cezaevine girdiği ve 2019 yılında çıktığı öğrenildi.
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