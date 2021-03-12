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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bombalı eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Bombalı eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

-Bombalı eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Fabrika Bellek Ocaklar Akalan Fünye 

--Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi
--O anlar kamerada
-Patlayıcılar imha edildi

( ŞANLIURFA )- Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi- O anlar kamerada ŞANLIURFA

- Türkiye´ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG´li terörist Şanlıurfa´da yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-
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