Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu

Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu

Reyan'ın asansöre girmesi

Eğitim Derneği İhlas Muhabir Başkent Protez Bacak 

-Bulaşık yıkaması
-Mutfaktan çıkması
-Reyan ile röportaj
-Reyan'ın protez bacakları

( HATAY - ÖZEL)- Suriye'de 7 yıl önce park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu bacağını kaybeden 13 yaşındaki Reyan Muhyiddin, Türkiye'de protez bacağına kavuştu- Artık yürüyüp koştuğunu hayallerine kavuştuğunu söyleyen Reyan, "Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum" dedi HATAY

- Suriye'de 7 yıl önce, evlerinin önünde oyun oynarken bindiği park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu bacağını kaybeden 13 yaşındaki Reyan Muhyiddin, Türkiye'de hayallerine kavuştu. Protez bacak takıldıktan sonra artık gezip koştuğunu söyleyen Reyan, "Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum" dedi.
Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Reyan Muhyiddin (13) 2014 yılında evlerinin önünde oynarken bindiği bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir bacağını kaybetti. Olay tarihinde 6 yaşında olan Reyan diğer bacağında ise kemik kaybı yaşadı. Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Reyan, artık yürüyüp koşabiliyor. Yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Reyan Muhyiddin, "Şam'daki evimizin önünde arkadaşlarımla oynarken saklanmak için bir aracın içine girdim, aracın altına bomba koymuşlardı, araçtan ineceğim sırada bomba patladı, bir bacağımi kaybettim ve diğer bacağında kemik kaybı oldu, tedavi amaçlı Türkiye'ye geldim burda Tıp Eğitim Derneğinde kaldım. O sırada buraya ziyarete gelen Orhan Osmanoğlu ve Naciye Osmanoğlu benim bu durumumdan etkilenerek, tedavi olmamı ve protez bacak takılması için yardımcı oldular Allah onlardan ve tıp eğitim derneğinden razı olsun hayallerime kavuştum. Artık koşuyorum okula gidebiliyorum arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum" diye konuştu.
Reyan ayrıca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum Türk olmak istiyorum" dedi.
(ARS-
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Suriyelilere Ücretsiz ProtezSuriyelilere Ücretsiz Protez
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement