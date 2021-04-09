Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bomba imha ekiplerinin patlattığı şüpheli valiz boş çıktı

Bomba imha ekiplerinin patlattığı şüpheli valiz boş çıktı

Olay yerinden görüntüler

Şüpheli Valiz Bomba İmha Uzmanları Fünye Polis Ekipleri Irak 

-Şüpheli valizin patlatılması
-Detay

( KOCAELİ )-İzmit'te şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay durağı arkasında ağacın dibine bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Tramvay seferlerinin durmasına sebep olan valizin boş olduğu belirlendi. Olay, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Parkı tramvay durakları arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay durakları arkasında ağacın dibinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, valizin çevresini güvenlik şeridine alarak yaya ve araç geçişlerine kapatırken tramvay seferlerine ise ara verildi.
Daha sonra olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekiplerince fünye yerleştirilen valiz patlatıldı. Uzaktan kontrollü olarak imha edilen valizin yapılan incelemede boş olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından geçişlere kapatılan alan tekrar yaya ve araç geçişine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement