-AİLELERİYLE VE MESAİ ARKADAŞLARIYLA HASRET GİDERMELERİ

-BAŞKAN ÖZCAN'IN İTFAİYECİLERİ KARŞILAMASI

-İTFAİYE ERİ İLE RÖPORTAJ



( BOLU ) Bolulu itfaiyeci Bozkurt’u gözyaşları içinde anlattı: "Komşum arabanın içinde el sallayarak gitti"-Bolu itfaiye ekipleri sel bölgesinden döndü BOLU



- Kastamo’nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası yardıma giden Bolu Belediyesi’ne bağlı itfaiyeciler evlerine döndü. İtfaiye erlerinden Sercan Subay, Bozkurt’ta gördüklerini ve duyduklarını gözyaşları içinde anlattı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve çalışmalara destek vermek için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri erleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpeliğlu bölgeye gitti. Sel bölgesinde çalışmalara katılan itfaiye erlerin çalışmaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde evlerine döndü. Bolu İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen itfaiyecileri aileleri ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşıladı. Aileleriyle hasret gideren itfaiyeciler daha sonra mesai arkadaşlarıyla uzun uzun birbirlerine sarıldılar. “Allah sizlerden razı olsun” Karşılama töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 itfaiyeciye de Bolu halkı adına teşekkür ederek, “Çok teşekkür ediyoruz Bolu halkı adına, Türk milleti adına. Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. 60 civarında arama-kurtarma çalışmasına katılmışsınız. Allah razı olsun sizlerden” dedi.

“Elimizden geleni yaptık” İtfaiye erlerinden Sercan Subay, AFAD yetkililerinden aldıkları bilgiye göre 100-120 civarında kayıp olduğunu, bu rakamın daha da artabileceğini söyledi.



Konuşurken gözyaşlarına hâkim olamayan Subay, “Bozkurt tamamen sele kapılmış. Çok kötü durumda. AFAD’da görev yapan arkadaşlarımız 100-120 kayın olduğunu söylüyorlar. Bu rakam daha da artabilirmiş. Çünkü çok kayıp var. Yani biz çocuklarımıza sarılabiliyoruz ama belki orada mezarı bile olmayacak çok kişi var” diye konuştu.

Bölgede yaşadıklarından da bahseden Subay, “Perşembe gece 11 gibi hareket ettik. Giderken yollar çok kötüydü. Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma- tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor; ‘sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler’ diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün Zor, çok zor Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince Bozkurt zor durumda” ifadelerini kullandı.

