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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BOLU - Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme

BOLU - Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme

- Yol kenarına dökülen beyaz toz - Polis ekiplerinin emniyet şeridi çekmesi - AFAD ekiplerinin gelişi - Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri - AFAD ekiplerinin ölçüm yapması Bolu 'da yol kenarına dökülen beyaz toza inceleme - İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldıBOLU (AA) - Bolu 'da, yol kenarına beyaz toz dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Yaşar Çelik Caddesi'nde bir tankerden yol kenarına atık döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri, beyaz tozun döküldüğü yaklaşık 50 metrelik alanın çevresine emniyet şeridi çekti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri, maddenin tehlikesiz olduğunu tespit etti.İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldı.

Polis Bild Emniyet Şeridi Zabıta Polis Ekipleri 

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