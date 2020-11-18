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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Yoğun sis etkili oluyor

BOLU - Yoğun sis etkili oluyor

- D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden görüntülerBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.Sabah saatleri itibarıyla sis, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri tarafından sürücüler etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis yer yer etkili oluyor.

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