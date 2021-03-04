BOLU - Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu
- Yeniçağa Gölü'nde gün batımı görüntüleriBOLU (AA) - Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.Hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece olduğu ilçede adeta kartpostallık görüntüler oluşturan gün batımı nedeniyle gökyüzü ve gölün rengi kızıla boyandı.
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