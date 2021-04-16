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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı

Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı

- YAYLALARDA YIKILAN YAPILAR

( BOLU ) BOLU

Göller Kaçak Güvenlik Önlemi Kaçak Yapı 


- Bolu’da, yaylalarda tespit edilen kaçak yapılardan 3 tanesi ekipler tarafından yıkılırken, 2 kaçak yapı sahibi tarafından kaldırıldı. Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüzbinlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen 3 işyerini yıktı. Yıkım kararı alınan 2 işyeri ise sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.
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