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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Yayla sakinleri yıkım ekibini engellemeye çalıştı

BOLU - Yayla sakinleri yıkım ekibini engellemeye çalıştı

- Yayla sakinleri ile ekiplerin görüşme görüntüleriBOLU (AA) - Bolu 'da, yaylalardaki mera işgali ile kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla yıkım yapılacak At Yaylası'nda yolu kapatan yayla sakinleri ekipleri engellemek istedi.At Yaylası'nda, mera işgali ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yürütülen çalışmalar neticesinde geçen günlerde başlayan çalışmalar devam ediyor.Valilik talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri At Yaylası'na geldi. Kaçak tel örgü ve çit çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleriyle gelen ekipleri gören bölgede evleri bulunan vatandaşlar, yolu kapatarak ekipleri engellemeye çalıştı.Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu yayla sakinleri, yalnızca tel örgü ve çitlerin kaldırılacağı sözünü aldıktan sonra ekiplerin yaylaya girmesine izin verdi. Yaylaya giren ekipler, bazı tel örgü ve çitleri sökerken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çitleri kaldırdı.

Ali İl Kaçak Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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