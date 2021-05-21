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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

BOLU - Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

- Şüphelilerin gözaltına alınması - Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülmesi Bolu 'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıBOLU (AA) - Bolu 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkelerinde DEAŞ adına faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Kentte belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ülke güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilen Irak uyruklu A.R. ve M.A.S.H ile Suriye uyruklu U.A'yı yakaladı.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.Türkiye'de herhangi bir suç kaydı bulunmadığı belirlenen 3 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Akalan Terör Örgütü Sınır Dışı Trol 

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